Müge Anlı Atv canlı izle! 11 Şubat Perşembe Müge Anlı izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Yanan ahşap evde ölü olarak bulundu, öldürüldükten sonra yakıldığı ortaya çıkmıştı. Müge Anlı'da aydınlatılan bir cinayet. Sakarya'daki mahkemeden canlı yayın. 9 yaşındaki Şiar için adalet günü... Iğdır'dan yayına bağlanıldı. Babaanne ve dede canlı yayında. Babaanne Emine Hanım Hami'nin ve Gülüzar'ın en ağır şekilde ceza almasını istediklerini böyle bir anne olamayacağını hâkimlere seslenmek istediğini bunları hiçbir zaman ceza evinden çıkmalarını istemediğini söyledi. 32 yıl sonra annesiyle tanışmak için yollara düştü. Burcu Tolga'nın film gibi yaşam öyküsü... Sevgi Kıranlı ve kaçıran sevgilisi bulundu. Sevgi Kıranlı telefonla yayına bağlandı. Eşinin kızının ve damadının kendisini çok dövdüğünü evine dönmeyeceğini konuşacak bir şey olmadığını bir daha kendisini aramamasını söyledi.