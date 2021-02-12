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Haberler Yaşam ATV’nin yeni dizisi “Kardeşlerim”in merakla beklenen afişi yayınlandı!

ATV’nin yeni dizisi “Kardeşlerim”in merakla beklenen afişi yayınlandı!

Yapımına NGM’in imza attığı yönetmenliğini ’nin üstlendiği, senaryosunu ’nin kaleme aldığı atv’nin ilgi uyandıran dizisi “Kardeşlerim” in afişi yayınlandı.

ATV’nin yeni dizisi “Kardeşlerim”in merakla beklenen afişi yayınlandı!

12.02.2021, 12:11



Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikayesi afişe de yansıdı. Tanıtımıyla dikkat çeken Kardeşlerim'in afişi de sosyal medyada çok beğenildi.

İzleyicinin merakla beklediği, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi güçlü oyuncularla genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kardeşlerim" 20 Şubat Cumartesi akşamı atv'de başlıyor.

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