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Bakan Pakdemirli'den doludan zarar gören çiftçilere ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı , ’de meydana gelen dolu yağışında seraları ve tarım mahsulleri zarar gören çiftçileri ziyaret ederek, zararlarının karşılanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli'den doludan zarar gören çiftçilere ziyaret
İHA

12.02.2021, 16:16

İzmir'de dün gece saatlerinde başlayan dolu yağışı ve hortum, Çeşme ve Urla ilçelerinde tarım arazilerine ve seralara zarar verdi. Ceviz büyüklüğünde ve şiddetli yağan dolular seraların tavanlarını delip geçerken, bölgede bulunan tarım ürünlerine zarar verdi. Çeşme ilçesinde yaşanan hortum felaketinde ise bir at çiftliğinin çatısı uçtu, duvarları yıkıldı. Çiftlikte 5 at telef olurken 3 atın ayağı kırıldı.



Bölgede yaşanan afet üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, seraları ve arazileri zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Çiftçilerin sıkıntılarını teker teker dinleyen Bakan Pakdemirli, yaşanan afetten dolayı zarar gören çiftçiler için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Pakdemirli daha sonra, Çeşme'de yaşanan hortum felaketini yerinde incelemek üzere Alaçatı'ya hareket etti.

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