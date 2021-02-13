Kardeşlerim'in yıldızı Fadik Sevin Atasoy: Herkes kendi hikayesinden bir parça bulacak

Uzun bir aranın ardından ekrana "Kardeşlerim" dizisi ile dönmeye hazırlanan sevilen oyuncu, proje ile yolunun pandemiden dolayı tiyatroların kapatılmasıyla kesiştiğini belirtiyor. New York turnesi ertelenince, bu sene dizi yapma kararı alan Atasoy, Kardeşlerim'i ve canlandırdığı karakteri şu sözlerle anlatıyor; "Şengül, anasız babasız büyümüş bir kadın. Erken yaşta evlenmiş ve 19 yaşında iki çocuğu kucağına almış. Yaşam mücadelesi veren, güçlü, sevdikleri için her şeyi yapmaya göze alan, sürprizli bir toprak kadını."

"ÇOK İSTEDİĞİM, HAYAL ETTİĞİM BİR KARAKTER"

Senaryoyu okuyunca Şengül karakterini, İtalyan sinemasının ikonu Anna Magnani'nin oynadığı kadınlara benzettiğini söylüyor; "İtalya'nın ilk Oscar alan aktristi Magnani'nin Dövme Gül oyununu ABD'de Edgemar'da oynamış ve performansım sayesinde özel burs kazanmıştım. Hep hayal ederdim bu role benzerini Türkiye'de de canlandırabilsem diye. Şengül de Anna Magnani gibi ne zaman patlayacağı, ne yapacağı bir türlü kestirilemeyen bir volkan gibi."

Hikâye kadar kadronun da çok güçlü olduğunu belirten güzel oyuncu, "Kardeşlerim" dizisini izleyen herkesin kendinden parçalar bulacağına özellikle dikkat çekiyor; "Umuyorum ki herkes kendi ailesinden, kendi acılarından bir parça bulacak bu hikâyede. Durum komiklikleri ise hayat da acının da kahkaha ile içi içe olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatacak."

Kardeşlerim, ilk bölümüyle 20 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!