İBB Eski Başkanı Kadir Topbaş'a veda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş, uzun süredir koronavirüsü tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm haberi siyaset başta olmak üzere tüm camiaları derinden sarsan Kadir Topbaş'ın cenazesine ilişkin program da netleşti. Buna göre Topbaş'ın cenazesi öğle namazının ardından Fatih Camii'nden kaldırılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN RİZE'DEKİ PROGRAMINI YARIDA BIRAKTI

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü. Topbaş'ın cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.