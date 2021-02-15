Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! Sınav sonucu sorgulama ekranı...

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının sonuçları açıklandı. Bekçilik sınavına katılan adaylar merakla sınav sonuçlarını sorguluyor. İşte bekçilik sınav sonucu sorgulama ekranı...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinde adayların erişimine açıldı.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.