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Haberler Yaşam Manisa’dan Zambiya’daki görme engellilere yardım

Manisa’dan Zambiya’daki görme engellilere yardım

Manisa’dan Zambiya’daki görme engellilere yardım

15.2.2021

MANİSA Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Erişilebilir Eğitim, Erişilebilir Dünya' sloganından hareketle Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi, Zambiya'daki Görme Engelliler Okulu'na ulaştı. Afrika'da Ruanda, Sudan, Burundi ve Kamerun'dan sonra Zambiya'ya ulaşan 'Türkiye Kapsayıcılık Takımı' öğrencileri, görme engelliler için tasarlanan haritaları, tangramları, rubik küpleri ve zeka oyunlarını kendilerine iletti.

CÜNEYT HASÇELİK

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