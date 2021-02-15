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Haberler Yaşam Minik Yakup’a kök hücre aşısı yapıldı

Minik Yakup’a kök hücre aşısı yapıldı

Yeni Asır'ın haberinin ardından, 'nca tedavisi onaylanan 1 yaşındaki Aydınlı Yakup Efe Ertürk, ilk kök hücre aşısını oldu.

Minik Yakup’a kök hücre aşısı yapıldı

15.2.2021

Baba Kenan Ertürk, oğlunun sağlığına kavuşması için vatandaşlardan dua etmelerini istedi. Nazilli'de yaşayan Kenan-Nehir Ertürk çiftinin oğulları Yakup Efe, 1 aylıkken ciğerlerine kaçan anne sütü nedeniyle enfeksiyon kaptı ve kalbi durunca beyninin sol bölümü hasar gördü. Emme ve yutma fonksiyonlarını kaybeden Yakup'un iyileşebilmesi için kök hücre tedavisine ihtiyaç doğdu. Haberin ardından tedavi için gereken 200 bin lira toplandı ve bürokratik engeller aşılarak bebeğe ilk kök hücre aşısı yapıldı.

KAZIM YÖRÜKCE

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