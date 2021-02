Nisa Bölükbaşı: Barış benimle evlenmek istiyorsa o dövmeyi sildirecek!

Nisa Bölükbaşı, Bi' Başka YouTube kanalında, sevgilisi Barış Murat Yağcı'ya evlilik için şart koştuğunu dile getirdi. Bölükbaşı, sevgilisinin ensesindeki dövmeyi sildirmesini istediğini söyledi ve ekledi: Twitter'daki bir paylaşımdan öğrendim ki ensesinde eski sevgilisinin adı yazıyormuş. Sonra konuştuk. 'Bütün dövmeler benim eski hayatımın bir parçası, silemem' dedi. O sürekli 'Seninle evleneceğim' diyor ya, ben de 'Benimle evlenmek istiyorsan bu dövme olmayacak. O dövme varsa ben yokum' dedim.

HEM EKRAN ÖNÜNDESİN HEM DE YOUTUBE KANALINA DA İÇERİKLER ÜRETİYORSUN. NASIL GİDİYOR?

Yoğun geçiyor. Bazen çok yoruluyorum. Bugünkü röportajı da unuttum, gördüğünüz gibi geç kaldım :) Ama güzel gidiyor. YouTube kanalımda istediğim gibi konuşabiliyorum. Ama dizi için bu geçerli değil. Senaryoyu ezberlemek gerek. Ezber değil ama Türkçe ezber yapmak çok zor. Bazen o kadar farklı kelimeler çıkıyor ki hiçbir şey anlamıyorum. Şiir gibi ezberliyorum. Yönetmen de artık biliyor ben diyaloğumu ezberledikten sonra bir kelimeyi bile değiştiremez. Çünkü tüm metin uçar kafamdan. Ama 5 ay önce bile ezberlediğim senaryo kafamdadır.

OYUNCULUK YAPMAKTAN ZEVK ALDIN MI? EKRAN ÖNÜNDE OLMAK NE HİSSETTİRİYOR SANA?

Bu sene için tamam. Ama bu projede birçok çocukla birlikte olduğum için çok mutluyum. Küçük çocukları çok seviyorum. Onlarla oynamak çok komik oluyor. Bazen de çok zor tabii çocuklarla uğraşmak.

"KARŞIMA GEL, YÜZÜME SÖYLE"

ŞİMDİ BİRAZ SURVİVOR'IN HAYATINA KATTIKLARINDAN BAHSETMEK İSTİYORUM. YARIŞMA SONRASI KAZANDIĞIN ÜN SENİ KORKUTTU MU? NELERLE KARŞILAŞTIN? ÖZGÜRLÜĞÜNDE BİR KISITLAMA HİSSEDİYOR MUSUN?

Hissediyorum. Ben her zaman her şeyi üstüme alıyorum. Survivor'a gitmeden önce de böyleydi. Benim hakkımda bir şey söylendiğinde hemen modum düşer. Survivor bittikten sonra da hakkımda çok şey yazdılar. Twitter zehir, iğrenç bir yer. Orada çok güzel bir düğme var 'Sustur' diye. O tuşu çok kullandım. Artık istediğinizi yazabilirsiniz, görmüyorum. Susturdum hepinizi. Önceden çok kötü şeyler okudum. Bari gerçek hesaplar yazsa ona da tamam diyeceğim. Ama 5 dakika önce profili oluşturuyorlar sonra bana saydırıyorlar. Ben de 'Karşıma gel. Yüzüme söyle. Bari kiminle konuştuğumu bileyim' diyorum. Belki bir kişi 10 tane fake hesap açıyordur. Başlarda aklım almıyordu. Neden bu insanlar fake hesap açıp tanımadıkları insanların kalbini kırıyorlar diyordum. Kimisi kendi hayatındaki problemleri başkalarına saldırarak unutuyor. Ben de takmamaya başladım. Yardım arıyorlar kendilerince onlar da. Ama yine de arada inciniyorum tabii. Şöyle bir durum da var, ben her şeyi üstüme alınıyorum. Bu Survivor'da da oldu. Şimdi Survivor'a gitsem daha güçlü olurum. Bu süreçte aldığım yorumlar, karşılaştığım durumlar beni daha da güçlendirdi. Oradaki en büyük sıkıntım da insanlardı.

PEKİ, SENİ SEVEN BÜYÜK BİR KİTLEN DE VAR. ONLARIN İLGİSİNDEN MEMNUN MUSUN?

Bilmiyorum. Daha karar veremedim. Tabii insanların seni sevmesi çok güzel bir şey. Ama bir yandan da zor. Onlar için bir şeyler yapmaya onları memnun etmeye çalışıyorsun. Ama mutlu olmuyorlar. Ben de daha ne yapabilirim diye düşünüyorum :)

"CEMAL CAN'IN HAYATININ İÇİNDE BEN YOKUM"

YARIŞMADA CEMAL CAN İLE SIKI BİR DOSTLUĞUNUZ OLUŞTU. YARIŞMA SONRASI ARANIZIN BOZULDUĞUNA DAİR BİRÇOK HABER ÇIKTI. YARIŞMADA KALAN BİR DOSTLUK MUYDU BU? GERÇEK HAYATA DÖNÜNCE DEVAM EDEMEDİNİZ Mİ?

Cemal Can, adada en yakın olduğum kişiydi. Her şeyi konuşuyorduk, her şeyi beraber yapardık. Oradaki psikoloji farklı. Adada Cemal Can'ın içindeki gerçek Cemal ortaya çıktı. Ama sonra gerçek hayata döndük. Normal hayatımızdaki kendimize döndük. Cemal de kendi hayatına döndü. Kendi hayatını seviyor. O hayatın içinde de ben yoktum. O yüzden görüşemiyoruz. Ama Cemal Can'ı çok özlüyorum.

"BARIŞ'A 'KARAR VER' DEDİM"

BARIŞ İLE OLAN AŞKINIZA GELELİM. NASIL GİDİYOR İLİŞKİNİZ? İLK KEZ NEREDE ANLADIN ONDAN HOŞLANDIĞINI? İLİŞKİNİZİ NEDEN SAKLADINIZ? GÜN YÜZÜNE ÇIKINCA NASIL TEPKİLERLE KARŞILAŞTINIZ?

Yarışma bittikten sonra ben Çek'e döndüm. Barış Alaçatı'ya babasının yanına gitti. Orada her gece beni arıyordu. Arkadaşları gidip eğleniyordu, Barış da şezlongta oturup benimle görüntülü konuşuyordu. 10 gün boyunca iletişimde kaldık. Beni sevdiğini söylüyordu. Sonra ben Türkiye'ye geldim. Barış "Sana sarılınca ne hissedeceğimi anlayacağım" dedi. Ondan önce Barış farklı farklı konuşuyordu. Bir "seni seviyorum" diyordu sonra "bilmiyorum" diyordu. "Başkalarıyla konuşamazsın, 2 sene bekleyelim" de diyordu. Ben de "Artık bir karar ver" dedim.

NEDEN 2 SENE?

Benim büyümemi bekliyordu herhâlde :) Vakit geçirdikçe ben de bir şeyler hissetmeye başladım. Adada da son zamanlarda birlikte vakit geçirdik. Herkes "o sana kız kardeşim dedi, sen ona abi dedin" diyor. Olabilir. Orada aşk meşk düşünmüyorsunuz. Orada en fazla yakın hissettiğiniz kişi kardeşiniz olabilir ya da abiniz olabilir. Çünkü aile anlamına geliyor. Daha fazlasını düşünemiyorsunuz ki. Yemeğinizin peşindesiniz. Beni o kadar çok seviyordu ki şimdiye kadar onun en yakını kimdi? Kardeşi Yağmur. Bende de o yakınlığı hissettiği için kardeşim dedi. Kararımı değiştirdim, önceden kardeşimdi gibi bir konu yok. O an neyin içinde olduğunuzu anlamıyorsunuz. Ama belki de çok zaman önce vardı kafamızda aşk. Ama o an fark edemedik. Sonra gerçek hayata döndüğünüzde hisler de açılıyor.

"İLİŞKİMİZİ SAKLADIK AMA DERİN YAŞADIK"

AİLEN NASIL BAKIYOR İLİŞKİNİZE?

Herkes destekliyor. Başlarda ilişkinin ne kadar gerçek olduğunu ve ne kadar süreceğini kimse bilmiyordu. O yüzden geri planda tutmamızı istedi babam. Ekran önündeki ilişkiler yıpranabiliyor. O yüzden uyardılar bizi. Sakladık ama daha derin yaşadık. Gösterelim diye yaşamadık. Birbirimizi sevdiğimiz için yaşadık ilişkimizi.

SENİ EN ÇOK SİNİRLENDİREN ŞEY NEDİR?

Arkamdan biri konuşunca.

EN BÜYÜK ÇILGINLIĞIN?

18 yaşında tek başıma Bali'ye gittim.

EN ÇOK NE İÇİN PARA HARCARSIN?

Yemek.

Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur?

Kıskançlık. Mesela "Bu kız kim? Neden fotoğrafının altına kalp koyuyor?" derim.

"BENİMLE EVLENMEK İSTİYORSAN BU DÖVME OLMAYACAK"

"YOK ARTIK BU KADARI DA PES" DEDİĞİN AÇIKLAMA NEYDİ SON DÖNEMDE?

Barış'ın vücudunun her yerinde dövme var. Yaz aylarında dövmelerinin anlamını sormuştum. O da "Sana güvendiğimde söylerim" demişti. "Allah Allah" dedim. Bir zaman geçti, yine sordum. Anlatmaya başladı. Sıra ensesindeki dövmeye gelince "Boşver" dedi. Ben de "tamam" dedim. Sonra sosyal medyadan öğrendim ki eski sevgilisinin adı yazıyormuş. Sonra konuştuk. "Bütün dövmeler benim eski hayatımın bir parçası, silemem" dedi. Ben de dövmeyi istemediğimi söyledim. "Sileceksin" dedim. O sürekli "Seninle evleneceğim" diyor ya, ben de "Benimle evlenmek istiyorsan bu dövme olmayacak. O dövme varsa ben yokum" dedim. Şimdi bunun kavgasını yapıyoruz yani.