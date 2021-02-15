Sevgililer Günü’nde eşinin boğazını kesti

Samsun'da bir mühendis, evinde 2 çocuk annesi karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi mahallesi Selimiye Sokak'taki apartmanın 4. katında meydana geldi. Mühendis olduğu öğrenilen Oğuz Taner Ekmenci (50), 2 çocuk annesi karısı Mihrican Ekmenci'yi (46) aralarında yaşanan tartışma sonucu evlerinde boğazından bıçaklayarak öldürdü.

OĞLU EKİPLERE İHBAR ETTİ

Ardından dedesinin yanında bulunan 17 yaşındaki oğlunun yanına giden Oğuz Taner Ekmenci, annesini bıçakladığını söyledi. Olay polise haber verildi. Oğuz Taner Ekmenci, eve gelen polis tarafından gözaltına alınırken, olayın yaşandığı evde ise ekipler Mihrican Ekmenci'nin kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Mihrican Ekmenci'nin halk eğitimde muhasebe kursu öğretmenliği yaptığı ancak pandemi dolayısıyla kurslar kapatılınca ailesinin Kahramanmaraş'tan gönderdiği salçaları pazarlarda satarak para kazandığı öğrenildi. Katil zanlısı Oğuz Taner Ekmenci, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Eli kanlı Ekmenci'nin zaman zaman eşine şiddet uyguladığı ve bu yüzden daha önce de hakkında uzaklaştırma kararları verildiği, sonrasında ise eşiyle barışarak yine eve döndüğü ileri sürüldü.

PAZARDA SALÇA SATIYORDU

Talihsiz kadının cesedi Samsun Eğitim Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın meydana geldiği apartmanda oturan Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı, "En üst kat komşularımızdı zaten. Kendisiyle görüşüyorduk. Çok iyi bir kadıncağızdı. Halk Eğitim'de muhasebe ve bilgisayar kurslarında hocalık yapıyordu. Pahdemiden dolayı kurslar açılmadığından kendisi pazarda Kahramanmaraş'tan annesinin gönderdiği salçaları satıyordu. İyi bir insandı" dedi.