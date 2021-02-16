EDHO yeni bölümü izle! ATV EDHO izle

Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, düşmanı Yaman Korkmaz'ında yardımıyla Fuat'ın peşine düşer.

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İdris Reis oğlu Kaya'nın intikamı için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır. Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.

Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine savaş açan şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar. Fuat'ın ölmesiyle yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister. Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğenini vurur.