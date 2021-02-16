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Haberler Yaşam İkranur’un katili, 14 yaşındaki amcası çıktı

İkranur’un katili, 14 yaşındaki amcası çıktı

İkranur’un katili, 14 yaşındaki amcası çıktı

16.2.2021

GİRESUN'DA 27 Haziran 2020 günü kayıplara karışan ve 68 saat sonra evine 7 kilometre uzaklıkta dere yatağından ölü bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki amcası çıktı. Müge Anlı, yaşanan gelişmeyi atv ekranında canlı yayında açıkladı. Anlı; "Geçtiğimiz günlerde Tirsi Ailesi'nden 7 kişi gözaltına alınmıştı. İkranur'u en son gören 14 yaşındaki amca S.T ve hala A.T, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Amca S.T., cinayeti itiraf etti" açıklamasında bulundu.

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