Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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