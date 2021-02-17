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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'i kabul etti

Başkan Erdoğan, Aliyev'i kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev'i kabul etti. 'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'i kabul etti

17.02.2021, 17:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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