TKP’li Başkan’ın kardeşi uyuşturucudan gözaltında

TUNCELİ'NİN TKP'li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi Soner Maçoğlu, Aydın Didim'de uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. Maçoğlu, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Didim Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Çamlık mahallesinde bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarıyla harekete geçti. Yapılan baskında üzerlerinde 0.66 gram metamfetamin maddesi bulunan B.A (31) ve A.B (32) adlı iki şahıs gözaltına alındı, zanlılar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ARANAN KADINLA YAKALANDI

Evdeki aramada ise 4.71 gram metamfetamin, 25.48 gram sentetik kannobinoid maddesi ve hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. İkamette TKP'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun öz kardeşi olduğu tespit edilen Soner Maçoğlu (29) ile evde birlikte yaşadığı öğrenilen U.A (48) gözaltına alındı. U.A'nın, Didim Sulh Ceza Hakimliği'nce arandığı ortaya çıktı. Soner Maçoğlu uyuşturucu madde ticaretinden adliyeye sevk edildi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN (DİDİM)