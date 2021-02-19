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Haberler Yaşam Akıncı yeni bölüm canlı izle I Akıncı izle

yeni bölüm canlı izle I Akıncı izle

ekranlarında seyircisiyle buluşan , reyting rekorlarını altüst etti. İlk bölümüyle diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı'da bu hafta, "Akıncı tuzaktan kurtuldu!" sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları 'Akıncı canlı izle' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte Akıncı izleme ekranı...

Akıncı yeni bölüm canlı izle I Akıncı izle

19.02.2021, 20:05 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021, 20:05

AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA

Akıncı, Profesör Yusuf ve kızı Deniz'in kaçırıldığı yere baskın yapar. Köşeye sıkışan Köksal ve adamları Akıncı'yla amansız bir mücadeleye girişir. Cevdet, Yusuf ve kızı için ölüm emrini verirken hiç hesaba katmadığı bir sürprizle karşılaşır. Cüneyt ise Nergis'in ihanetine karşılık harekete geçer. Nergis'in gizlediği tüm belge ve dosyaları ulaşabilmek için özel arama izniyle stüdyoya gelir. Nergis'i köşeye sıkıştırmaya çalışan Cüneyt'in karşısına Fatih çıkar. Cüneyt ve Nergis arasında oklar iyice gerilir. Emniyetin operasyonuna karşılık vermek isteyen teröristlerin ele geçirdiği hastanede yaşanan olayda ise Akıncı ve Terörle Şube Müdürü Kemal Günay çatışmanın tam ortasında karşı karşıya gelir.

AKINCI 8. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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