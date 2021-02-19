Sagopa'dan yeni albüm müjdesi! Hayranları ikiye bölündü

Yaptığı açıklamalar ile sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Sagopa Kajmer, yine tartışmalara neden olacak bir bomba patlattı. Her şarkısı ayrı sevilen ünlü rapçi, yeni bir albüm sürprizi verdi. Ancak bir detay var ki, hayranlarını ikiye böldü. Kajmer yeni albümünde eski eşi Kolera'nın verselerini çıkardı.

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer, Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde 'Biz Türk Rap'in 4 kişilik temel taşıyız. Görüşmesek de buluşmasak da atışsak da her birimizin ayrı ayrı hakkı vardır' diyerek bir tartışma başlatmıştı. Olayın üzerinden uzun zaman geçmeden bir bomba daha geldi.

Kajmer, eski eşi Kolera ile söylediği şarkılardan vaz geçmedi. Şarkıların yeni versiyonlarını bir araya toplayıp albüm yapan ünlü rapçi, Kolera'nın olduğu kısımları şarkılardan çıkardı. Bu olay Sagopa'nın hayranlarını ikiye buldu. Bazı hayranlar bu kararı doğru buldu. Bazıları da bu ayrılığın uzamasını ve ikilinin birbirine tavır almasını istemediği dile getirdi.