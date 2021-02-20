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Haberler Yaşam Hakkari teröre karşı tek yürek

teröre karşı tek yürek

Hakkari teröre karşı tek yürek

20.2.2021

Hakkari'de, 'Pençe Kartal-2 Harekatı' bölgesindeki Gara'da 13 sivili şehit eden terör örgütü PKK'ya lanet, şehitler için de anma ve bayrak yürüyüşü yapıldı. Hakkari'de çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen yürüyüş, Bulvar Caddesi üzerindeki Şenler Oteli önünde başladı. Ellerinde Gara bölgesinde şehit olan vatandaşların fotoğrafları ve Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP, şehitler ölmez vatan bölünmez, Türk-Kürt kardeştir PKK kalleştir" sloganları eşliğinde valilik binası önüne kadar yürüdü. Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler ise yürüyüş sonunda açıklama yaparak teröre lanet yağdırdı.

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