Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim bomba gibi geliyor...

Yayın hayatına bu akşam başlayacak olan Kardeşlerim dizisi çekildiği mekanlarla da izleyenlerinin merak konusu haline geliyor. Atv'nin duygu yüklü dizisi Kardeşlerim çekimlerinin İstanbul'da yapıldığı biliniyor. Yapım anne ve babasını kaybeden 4 kardeşin ortada kalarak hayata karşı savaşını konu ediniyor. Öte yandan izleyenler "Kardeşlerim nerede çekiliyor?" sorusu da izleyenler tarafından yanıt arıyor. Kardeşlerim dizisi ilk bölümü ile izleyenlerini ekran başına kilitliyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim çekimleri Fatih'te gerçekleşirken dizi birçok farklı ilçede de çekiliyor.

OYUNCULARI KİMLER?

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).

KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kardeşlerim dizisinin çekimleri, İstanbul'un Avrupa Yakasındaki Fatih semti ve pek çok semtte gerçekleştirilmiştir.