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Haberler Yaşam Fırat Çakıroğlu ölüm yıldönümünde anıldı

ölüm yıldönümünde anıldı

Fırat Çakıroğlu ölüm yıldönümünde anıldı

21.2.2021

İzmir Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015'te çıkan öğrenci kavgasında PKK'lılar tarafından bıçaklanarak öldürülen Tarih Bölümü öğrencisi Fırat Çakıroğlu, ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı. Çakıroğlu'nun Bornova ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve partililer Çakıroğlu için dua etti.

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