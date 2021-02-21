Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın hayatını kaybeden babası Muhammed Emin Saraç için Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Fatih Camii'nde 65 yıl boyunca tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren Muhammed Emin Saraç yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında Cuma günü hayatını kaybetmişti. Saraç için Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törenin ardından Saraç'ın cenazesi, Fatih Cami Haziresi'ne defnedilecek.
Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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