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Haberler Yaşam Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor

Hadis Alimi son yolculuğuna uğurlanıyor

'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Saraç için düzenlenen cenaze törenine Başkan Erdoğan da katılacak.

Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor

21.02.2021, 13:44

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın hayatını kaybeden babası Muhammed Emin Saraç için Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Fatih Camii'nde 65 yıl boyunca tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren Muhammed Emin Saraç yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında Cuma günü hayatını kaybetmişti. Saraç için Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törenin ardından Saraç'ın cenazesi, Fatih Cami Haziresi'ne defnedilecek.

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