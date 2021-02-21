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Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Saraç için düzenlenen cenaze törenine Başkan Erdoğan da katılacak.

21.02.2021, 13:44