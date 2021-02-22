Korkunç cinayetlerin zanlısı eski ortak çıktı

Eskişehir'de 6 gün önce anne Emel Tokkal, baba İlkay Tokkal ve çocukları Doruk Tokkal'ın evlerinde vahşice öldürülmesinin ardından polisin gözaltına aldığı şüpheli Mehmet Şerif Boğa'nın cinayetlerin zanlısı olduğu ortaya çıktı. Olaydan sonra ekiplerin güvenlik kameralarını izleyerek kimliğini tespit ettikleri ve İlkay Tokkal'ın eski ortağı olduğu öğrenilen Boğa ile ilgili ayrıntılar ise kan dondurdu.



ÇİLİNGİRLE BİRLİKTE GİTMİŞ

Olayın ortaya çıktığı gün öldürülen Emel Tokkal'ın İzmir'de üniversitede okuyan kızı Beyzanur Kayaalp'in aileden haber alamayınca Mehmet Şerif Boğa'yı aradığı, Boğa'nın ise her şeyden habersizmiş gibi çilingir alarak Odunpazarı ilçesi Deliklitaş mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki apartmanın 5'nci katındaki eve gittiği tespit edildi. Burada çilingirin polisin gelmesi durumunda kapıyı açabileceğini söylemesi üzerine şüpheli Mehmet Şerif Boğa, Emel Tokkal'ın kızı ile tekrar irtibata geçmiş ve Beyzanur'un polisi araması üzerine olay yerine gelen ekiplerin kapıyı açmasıyla cinayetler ortaya çıkmış.





CESETLERİ GÖRÜP AĞLAMIŞTI

Yaşanan vahşi olayın ortaya çıkmasıyla binanın altına indirilen şüpheli Mehmet Şerif Boğa, burada gözyaşlarına hakim olamamıştı. Polis ekipleri tarafından teselli edilen Boğa'nın ekipler tarafından olay günü gözaltına alınma anı basın mensuplarının kameralarına yansımıştı.



ALACAK VERECEK SORUNU MU?

Olayda adliyeye şüphelilerin sevk edilmesinin ardından cinayetin detayları da ortaya çıktı. Şüphelinin olayda ilk olarak babayı boğazından bıçakladıktan sonra salona giderek anneyi bıçaklamaya çalıştığı iddia edildi. Bu sırada annesinin kucağında olan Doruk'a gelen bıçak darbesiyle yere yığılan anne ve çocuğunu zanlının bıçaklamaya devam ettiği belirlendi. Yapılan incelemede Emel ve Doruk'un 3'er kez, İlkay Tokkal'ın ise 7 kez bıçaklandığı öğrenildi. Olayla ilgili 400 kamera kurulan özel ekip tarafından incelendi. Elde edilen deliller üzerine 13 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan İlkay Tokkal'ın eski ortağı 29 yaşındaki Mehmet Şerif Boğa'nın alacak verecek meselesi yüzünden cinayet işleme ihtimali üzerine yoğunlaşan ekipler sonuca ulaştı.





KANLI EŞYALARI BULUNDU

Zanlı Mehmet Şerif Boğa'nın olayda kullandığı maske ve eldiven evinin yakınındaki boş arazide bulunurken, olay günü taksiyle döndüğü evinin bodrumunda ise kanlı çorap ve olay günü giydiği ayakkabılar ele geçirildi.

Fatih ŞENDİL