Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Aşı MHRS ekranı...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılaması son hızıyla devam ediyor. Aşı olmak isteyen vatandaşlar 'Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?' sorusunun yanıtnı arıyor. Sağlık çalışanlarından başlanan aşıda sırada 65 yaş ve üzeri vatandaşlarda. Peki Koronavirüs aşı randevusu telefonlar ve MHRS'den nasıl alınır? İşte detaylar...

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı olmak isteyenler ise MHRS ve edevlet sisteminde yer alan sıralamaya göre aşı randevusu alabiliyor. MHRS sistemi veya e-Nabız üzerinden aşı randevusu almak isteyen vatandaşların e-devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekirken bu ekran üzerinde Covid-19 aşısı için diledikleri sağlık kuruluşlarından randevu sağlanabiliyor. Öte yandan ALO 182 üzerinden de koronavirüs aşı randevusu alınabiliyor.

MHRS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AŞI RANDEVUSU ALMA VE TAKİP EKRANI

Aşı hakkı olan vatandaşlar randevu oluşturabilecekler. Aşı randevusu almak için MHRS ya da e-Nabız üzerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Covid-19 aşı seçeneği ile ilgili gerekli bilgilerin doldurulması ile birlikte aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

AŞI ÖNCELİK DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?

Aşılama işlemleri için sıranın kendisine gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişilerse "aşıla" mobil uygulaması üzerinden ya da 2023'e AŞI boşluk TC KİMLİK NUMARASI boşluk T.C. SERİ NUMARASININ SON 4 HANESİ girilerek SMS atılabilir.