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Haberler Yaşam Maraşlı 7. yeni bölüm canlı izle I Maraşlı izle

7. yeni bölüm canlı izle I

Ekranların sevilen dizisi bugün yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Maraşlı canlı izle. Maraşlı 7. bölüm canlı izleme linki! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? Maraşlı son bölümde neler oldu? İşte Maraşlı yeni bölüm izleme linki...

Maraşlı 7. yeni bölüm canlı izle I Maraşlı izle

22.02.2021, 20:21 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021, 20:21

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Artık kim olduğumu biliyorsunuz!" Maraşlı 7. Bölüm izle yeni bölüm izle

Maraşlı ve Mahur, Zeliş'i hastaneye götürürler. Maraşlı, bu hainliği Savaş'ın yaptığından emindir ve onu öldürmeye ant içer. Mahur, Zeliş'in yaşadıklarından dolayı kendini suçlamaktadır. Zeliş artık Maraşlı ile de bir iletişim kurmamaktadır. Maraşlı yıkılır. Maraşlı, Savaş'tan intikamını nasıl alacaktır?

MARAŞLI 7. YENİ BÖLÜM İZLE

İlhan ve Ozan, Savaş ile görüşmeye gideceklerdir ve Savaş yapacağı yeni işleri anlatacaktır. İlhan karşı çıkar ama artık tükenmiştir. Bir karar verir ve Ozan'ın evine gider. İlhan'ı, Ozan'ın evinde bekleyen tehlike ne olacaktır?

Nevzat, Savaş'ın maskeli adamlarından birini bulmuştur. Adama işkence ederek bu olayı Savaş'ın yaptığını onaylatır. Maraşlı, Savaş'a adamı ile adrese yalnız gelmesi üzerine bir not gönderir. Maraşlı ve Savaş'ın büyük yüzleşmesinde neler yaşanacaktır?

Mahur, Necati ve İlhan, eski fotoğraf albümlerine bakarlarken Ömer'in fotoğrafını görürler. Necati, Mahur'a, Ömer'le ilgili önemli bir bilgi verir. Mahur ve Maraşlı bu bilginin peşine düşerler. Maraşlı ve Mahur'un öğrendiği gerçek hem Maraşlı hem de Türel ailesi için bomba etkisi yaratacaktır!

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