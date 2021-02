MasterChef Emir'den samimi açıklamalar

Emir Elidemir, Bi' Başka'da aşçılığa başlama serüveninden bahsetti. Oyunculuk yapmayı düşünmediğini söyleyen Elidemir, Amerika'da çalıştığı dönemde şefiyle yaşadığı bir anısını anlattı: Ben New York'ta çalışırken işe gitmeden önce her sabah 1-2 saat spora gidiyordum. 12 saat de mesaim oluyordu. Justin adında bir şefim vardı. Bir gün beni kapıda kolumdan tuttu "Karar vermen gerekiyor. Şef mi olacaksın, model mi olacaksın?" dedi. Ben de "İkisini birden yapabilirim şef" dedim. O da "Hayır, bundan sonra spora gitmeyeceksin" dedi.

MASTERCHEF'TEN ELENDİKTEN SONRA HAYATINDA NELER DEĞİŞTİ? GELEN TEPKİLER NASIL?

Yarışmada 6 ay boyunca bir evde kaldık. Dışarı çıkamıyorduk. Şimdi koronavirüs dolayısıyla da yine evlerdeyiz. O yüzden elendiğimin çok farkına varamadım. Kısıtlamalar sona erdiğinde daha iyi anlayacağım farkı. Ama sosyal medyada bizlere karşı oluşan ilgiyi başta yadırgamıştım. Sonradan alıştım. Hayatımda çok büyük bir değişiklik yaşanmadı. Sadece yarışma stresiyle yemek yapmıyorum artık.

YARIŞMADAN SONRA GELEN ÜN VE TANINIRLIK PSİKOLOJİK BİR BASKI YARATTI MI ÜZERİNDE?

Her yaptığınız hareketi birileri görüyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu da değişik bir his. İnsanı bazen biraz bunaltıyor. Yurt dışına gidebilmek istiyorsunuz bazı zamanlarda daha rahat olabilmek için. Ama aynı zamanda güzel de bir şey, insanlara karşı bir sorumluluğunuz oluyor. İyi bir şekilde çevrenize etki etmeye çalışıyorsunuz.

"KÜÇÜKKEN ANNEME WAFFLE YAPARDIM"

YARIŞMADA GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA YEMEK YAPMAYA GERÇEKTEN GÖNÜL VEREN BİRİSİN. AŞÇILIK HİKâYEN NASIL BAŞLADI?

Küçükken anneme waffle yapardım, makarna yapardım. Lisede Anadolu lisesine gittim. Daha farklı alanlarda mezun veren bir okuldu. Ben de arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin etkisiyle hiç gastronomiyi düşünmemiştim. Ta ki annem araya girene kadar. Annem gastronomi okumamı çok istiyordu, beni hep destekledi. Bu sayede ben de gastronomiyi tercih ettim. Normalde ben ileride bir kurs almayı düşünüyordum, hobi olarak yapmayı planlıyordum. Sonra annemin desteğiyle adım attım, mesleğim haline getirdim. İyi ki de yapmışım. İnsanın sevdiği işi yapması çok önemli bir şey.

BİRÇOK FARKLI ÜLKEDE ÇALIŞTIN. YARIŞMADA ULUSLARARASI MUTFAKTA NE KADAR İYİ OLDUĞUNU TABAKLARINLA GÖSTERDİN. TÜRK MUTFAĞINDA BİRAZ ZAYIF KALDIN. TÜRK MUTFAĞIYLA İLGİLİ BİR EĞİTİM ALMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUN?

Türk mutfağında zayıf olduğum için de girmiştim aslında yarışmaya. Çünkü rekabet gerektiren bir platformun içine girdiğinizde aynı zamanda gelişiyorsunuz. Her insanın farklı farklı kuvvetli alanları oluyor ve herkes birbirinden bir şey öğreniyor. Türkiye'nin en iyi şeflerinden birkaçı size rehberlik ediyor. Onlar sizi eleştirdikçe gelişiyorsunuz. Ben bu 6 ayı aynı zamanda gelişme adına da kullandım. Ve Türk Mutfağına dair çok güzel şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Türkiye'nin çeşitli şehirlerini gezdim ve gördüm. Yemek kültürlerini daha iyi anlamış oldum. Çok büyük bir eksikliğim kalmadı. Sadece bilgilerimin üzerine koymam gerekiyor. Belki ufak ufak stajlar yapabilirim. Aşçılıkta hiçbir zaman yeterli seviyede olamazsın, her zaman üzerine koyman gerekir.

"SEN BENİM ŞAMPİYONUMSUN"

GERİYE DÖNÜP BAKTIĞINDA KENDİNİ HANGİ NOKTALARDA ELEŞTİRİYORSUN? KEŞKE YAPMASAYDIM VEYA YAPSAYDIM DEDİĞİN ŞEYLER VAR MI?

Var. Programa ilk girdiğimde üzerimdeki stres oranı çok yüksekti. Aniden sosyal medyada bir patlama oldu. Üzerimde bir baskı oluştu. İnsanlar "Şampiyon, şampiyon" mesajları atıyordu. Ben kendime güveniyordum. Gerçekten güçlü bir yarışmacıydım ve şampiyon olmayı istiyordum. Ama yine de dışarıdan küçük çocuklardan gelen "Sen benim şampiyonumsun" mesajları ister istemez bir baskı altına soktu beni. Elenme konusunda ve başarısız olma ihtimaline karşı bir kaygı oluşuyor içinizde. Bu yüzden başlarda sinirli davrandım, tartışmalara girdim. Bunların olmasını istemezdim çünkü beni yansıtmıyor. Sonradan kendi stabil halime döndüm.

SON 3'E KALDIĞINDA SERHAT İLE OLAN DÜELLONDA BAKLAVA HAMURU AÇTIN. BUNU YAPAMAZSAM ZATEN FİNALE ÇIKMAMALIYIM DÜŞÜNCEN VARDI. ÇOK İLKELİ BİR DAVRANIŞTI. BELKİ BİLDİĞİN BİR TATLIYLA GÜNÜ BİTİRSEYDİN ŞU AN MASTERCHEF'İN ŞAMPİYONUYLA KONUŞUYOR OLACAKTIM. HİÇ BU İHTİMALİ DÜŞÜNÜP ÜZÜLDÜN MÜ?

Serhat hak ederek kazandı. Varsayımlar üzerine bir şeyler demek doğru olmaz. Türk Mutfağını seçmek istedim çünkü kendimle de bir yarış halindeydim. Hem Türk Mutfağını öğrenmek hem de yaptığım mesleği insanlara gösterebilmek için girdim yarışmaya. Bu yüzden Türk Mutfağını seçmek benim için bir zorunluluktu. Aslında o günkü yemeğim güzel de gidiyordu, çok ufak bir hata yaptım. O gece fazla uyumamıştım. Çok kısa bir sürede o menüyü hazırlamamız gerekiyordu. Ben hep böyle yaparım, kendime hedefler koyarım ve odaklanırım. Hiç pişman değilim.

"RESTORAN AÇMAM İÇİN TEKLİFLER GELİYOR"

BUNDAN SONRA NELER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORSUN? ARKADAŞLARININ ÇOĞU YOUTUBE KANALI AÇTI, ORADAN TARİFLERİNİ PAYLAŞIYOR. PANDEMİDEN EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖRLER ARASINDA SİZİN SEKTÖRÜNÜZ DE VAR. NASIL HEDEFLERİN VAR İLERİYE DÖNÜK? KENDİNE AİT BİR YERİN OLSUN İSTİYOR MUSUN?

Evet, istiyorum. Şu an sosyal medya üzerinden ilerliyorum. Yarışmaya katılmadan önce ufak tefek yemek videoları çekiyordum. İnsan sevdiği işi yapıp insanlarla paylaşınca çok mutlu oluyor. Ben sosyal medyada ilerlemekten zevk alıyorum. Şu an restoranlar kapalı. Ama pandemiden sonrası için planlarım var. Yarışmadan önce tanınan biri değildim. Aşçılık için elimden geleni yapıp yurt dışında zorlu restoranlarda çalıştım. Benim kadar ya da benden daha yetenekli ama tanınmayan arkadaşlarım var. Tüm bu arkadaşlarımı bir çatı altında birleştirip restoran açmak istiyorum. Restoran açmam için teklifler oluyor. Ama doğru olanı tercih etmem lazım.

MASTERCHEF'TEKİ ENLERİNE GEÇELİM! MASTERCHEF'İN EN KOMİĞİ KİMDİ?

Serhat ile iyi gülerdik. Ciddi bir siması var ama komik bir çocuk. Sefa ve Eray ile de gülerdik.

EN SİNİRLİSİ?

Eray.

EN SİNSİSİ?

Ben hiç kimseye sinsi demedim şimdiye kadar. Öyle biri yok.

"20 YAŞINDA FURKAN'IN YAPTIKLARINI YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL"

EN YETENEKLİSİ?

Furkan. 20 yaşında Furkan'ın yaptıklarını yapmak mümkün değil. Ben 20 yaşımdayken üniversiteye yeni girmiştim ve bıçakla soğanı zor kesiyordum. Berk de yetenekliydi.

FURKAN İLE ARANIZ NASIL?

Sık sık konuşuyoruz. İkimiz de yoğunuz. Yüz yüze çok görüşemesek de projelerimizden bahsedip karşılıklı fikir alışverişi yapıyoruz. Ekranda göründüğü gibi bir çocuk, mert ve doğal. Seviyorum Furkan'ı.

EN SEVİMLİSİ?

Barbaros.

EN SAMİMİSİ?

Hepsi samimi. Berker veya Özgül diyebilirim ama.

SOMER ŞEF, DANİLO ŞEF, MEHMET ŞEF SENİN İÇİN NE İFADE ETTİĞİNİ DE MERAK EDİYORUM.

Türk Mutfağını bana öğrettikleri için minnettarım. Bir şef sizin için bir baba figürü aslında bu meslekte. Üçü de çok kaliteli insanlar. Her birinden ayrı ayrı şeyler öğrendim. Danilo Şeften İtalyan mutfağını öğrendim ama bir İtalyan'dan Türk Mutfağı hakkında da çok şey öğrendim. Somer Şef de benim hayallerimden birini yaşıyor. Tabakları hem sofistike hem de Türk mutfağının nasıl yurtdışına uyarlanabileceği hakkında. Çok ilgi çekici gerçekten. Mehmet Şef de tam bir baba. Asla alınmam. Dışarıdan ne kadar sert gözükse de asla alınabileceğiniz bir insan değil. Baba figürü benim için.

"ŞEF Mİ OLACAKSIN, MODEL Mİ?" DEDİ

YARIŞMA SONRASI BİR DERGİYE KAPAK OLDUN. EKRAN ÖNÜNDE OLMAYI, MODELLİK VEYA OYUNCULUK YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUN BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE?

Oyunculuk düşünmüyorum. Hiçbir zaman böyle bir planım olmadı. Ajanslardan böyle teklifler geldi, sağ olsunlar. Ama ben oyunculuk yapmayı düşünmüyorum. Bir işe girdiğinde sonunu getirmen gerektiğini düşünüyorum. Ben New York'ta çalışırken işe gitmeden önce her sabah spora gidiyordum 1-2 saat. 12 saat de mesaim oluyordu. Justin adında bir şef vardı başımızda. Bir gün beni kapıda kolumdan tuttu "Karar vermen gerekiyor. Şef mi olacaksın, model mi olacaksın?" dedi. Ben de "İkisini birden yapabilirim şef" dedim. O da "Hayır, bundan sonra spora gitmeyeceksin" dedi. Restoranda kullanacağımız malzemeler için sabahları marketlerde fiyatlara bakmamı istedi. Ben de bu mantalitede ilerliyordum. Ta ki pandemiye kadar. MasterChef'e katıldıktan sonra fikrim değişti. Bir şef her şeyi yapabilir. Ana tema yemek olduğu sürece bence her şeyi yapabilir bir şef. Ben projelerimi yemek üzerine seçiyorum ama bunu istediğim gibi çeşitlendirebilirim.

SOSYAL MEDYADAN ALDIĞIN EN KÖTÜ VEYA EN SAÇMA YORUM NEYDİ?

Dalgınlığım üzerine bir iki mesaj almıştım :) Ama çok kötü yorum almıyorum.

BUGÜNE KADARKİ EN KÖTÜ DATE ANIN NEDİR?

Yok ya öyle bir anı.

HAYATINDA BİRİ VAR MI ŞU AN?

Yok.

BİR İLİŞKİNİN İÇİNDEYKEN EN BERBAT ÖZELLİĞİN NE OLUR?

Alınganım biraz.

SENİ EN ÇOK SİNİRLENDİREN ŞEY NEDİR?

Saçımın çekilmesi :)

SENİ BU HAYATTA EN ÇOK NE ŞAŞIRTTI?

MasterChef'ten sonra oluşan fan kitlem. 10 saniyelik fragman yayınlandığında 30 bin takipçim oldu.

ERGENLİKTE AİLENLE ZITLAŞIP YAPTIĞIN EN BÜYÜK SAÇMALIK NEYDİ?

Annemle kavga ediyorduk, laptopunu tersine kapattım. Sonrasında annem de benim beyzbol sopamla bilgisayarımı parçaladı :)