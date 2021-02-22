Müge Anlı Atv canlı izle!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

13 yaşındaki kız 43 gün sonra bulundu. Ankara ve Çorum'da çete operasyonu. İkisi Afkan uyruklu 4 kişi tutuklandı. 13 yaşındaki Cangız devlet korumasına alındı. Cangız artık güvende... Üç çocuk annesi Güldane Biçer 10 yıldır kayıp. Ablası Melek Hanım kız kardeşinin 2011 yılında evinden kaybolduğunu bir ara polisin kız kardeşinin bulunduğunu söylediğini ama sizle görüşmek istemiyor dendiğini ama 10 yıldır kimlikte bir hareket olmadığını anlattı. 10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer'e ne oldu? Eşinin şiddetinden ailesine sığınan 10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer kaçtı mı? Üç çocuğunun babası eşinden şüpheleniliyor... Dilaver Biçer yayına bağlandı. (Osman Biçer 'in babası) Güldane'nin kaybolmasından ailesinin haberi olduğunu onların sakladığını 3 çocuğu yuvaya vermeye çalıştıklarını kendisinin engellediğini Osman'ın bir karıncayı bile incitmeyen biri olduğunu iddia etti. 22 yıl önce Antalya'da ayrılmışlardı. Doğum gününde bir kavuşma öyküsü. Müge Anlı'dan Zeynettin'e doğum günü hediyesi... 22 yıl sonra ilk kez birbirlerini gören kardeşler canlı yayında.