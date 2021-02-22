Nipah virüsü nedir, nasıl bulaşır?

Dünya genelinde 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını henüz dünya genelinde kontrol altına alınamamışken bilim insanlarından yeni bir salgın uyarısı geldi. Peki Nipah virüsü belirtileri nelerdir? Nipah virüsü bulaşıcı mı? İşte detaylar...

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez görülen virüsün biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.

Nipah virüsüne en sık Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te rastlanıyor.

Nipah virüsünü önleyebilecek aşı ya da tedavi edebilecek ilaç henüz yok. Nipah'a karşı semptomatik yoğun tedavi kullanılıyor.