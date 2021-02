Şehit annesinin 29 yıldır bitmeyen evlat özlemi

Manisa'da yaşayan Savunmaz ailesinin 9 çocuğundan biri olan Mehmet Savunmaz, Şırnak'ta görev yaparken bundan 29 yıl önce şehit düştü. 1992 yılında Isparta'da acemilik görevini yapan, ardından Bolu Komando Tugayı'nın seçkin birliğine seçilen Mehmet Savunmaz, PKK ile mücadelede birçok operasyonda aktif rol alıp çatışmaya katıldı. Yine bir sabah Şırnak Şenobo kırsalında yoğun kar yağışına rağmen şafak vakti teröristlere darbe vurmak için düzenlenen bir operasyona katılan Mehmet Savunmaz, kahramanca çatışıp başarılı bir harekatın parçası oldu.



OPERASYONDAN DÖNÜYORLARDI

1992 yılının 1 Şubat'ında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede, terörist inleri de imha edildi. Fakat, Mehmet Savunmaz'ın timi, karla kaplı araziden dönüş yaptığı sırada yamaçtan kopan çığ kütlesi altında kaldı. Komando Er Mehmet Savunmaz, iki arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Acı haber, evlatlarının içinde Mehmet'ine bir başka düşkün olan anne Hürü Savunmaz'ın dünyasını yıktı. Hürü Savunmaz'ın yüzü o günden bu yana bir an olsun gülmedi.





HER ŞEHİT HABERİNDE AĞLADI

Etrafındakilere "Mehmet'im Peygamber Efendimize komşu oldu, vatanı için şehit düştü, çok gururluyum" dese de, duyduğu her şehit haberinde gözyaşlarına boğuldu. Hürü Savunmaz'ın yıllar geçmesine rağmen acısı dinmedi, oğlunu aklından çıkaramadı. Manisa'da Şehit Mehmet Savunmaz'ın ismi bir okula verildi. Yetkililer bir nebze olsun acısını hafifletir düşüncesiyle şehit annesine bu müjdeyi verdi. Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu'nu zaman zaman ziyaret eden Hürü Savunmaz, saatlerce oturup öğrencileri izler ve oğlunu hatırlardı.





HER GÜN OGLUNA GITTI

ŞEHİT Mehmet Savunmaz'ın hatırası bu sefer de Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bir parkta yaşatılmaya başlandı. Şehit Mehmet Savunmaz Parkı 2019 yılında açıldı. Şehit annesi Hürü Savunmaz da parkın açıldığı günden itibaren her gün oğlunun isminin verildiği parka gitti. Şehzadeler ilçesinde bunu bilmeyen yoktu. Tüm gününü parkta geçiren acılı anne, ilerleyen yaşına rağmen oğlunun adı ve özgeçmişi yazılı tabelanın altında oturmaktan bir türlü vazgeçmedi. ANNE Hürü Savunmaz şehit oğluyla gurur duyarken, her şehit haberinde yüreğinin bir kez daha dağlandığını anlatıyordu. İlerleyen yaşı ve yorgun ayakları, parka yürümesinde sorun olmaya başlamıştı. Artık diğer oğlu Kazım Savunmaz'dan kendisini parka götürmesini istiyordu. Mehmet'inin parktaki hatırasıyla yaşayan anne Hürü Savunmaz'ın kalbi artık şehit oğlunun acısıyla yorgun düştü ve geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Kendisini tanıyan Şehzadeler ilçesi sakinleri, yoğun bakımda tedavisi süren Hürü Savunmaz'ın iyileşeceğini günü umutla bekliyor.



"ANNEM PARKTA HUZUR BULUYORDU"

ŞEHİT Mehmet Savunmaz'ın kardeşi Kazım Savunmaz, annesinin her gün, hava nasıl olursa olsun parka geldiğini, son zamanlarda kendisinden bunu istediğini dile getirdi. Acılı kardeş Kazım Savunmaz, "Devletimiz şehitlerimizi unutmadı. Hem bir okula hem de bir parka ismi verildi. Annem her zaman oğluyla gurur duydu. 'Oğlum bu vatan için şehit olmuştur. Bu vatan sağ oldukça her bir oğlumu da şehit vermeye hazırım. Yeter ki vatan toprakları sağ olsun. Bayrak için şehit olmaya hepimiz hazırız' derdi. Ne zaman bir şehit haberi gelse, yüreği yanardı. Onu her gün şehit abimin isminin verildiği parka götürüyordum, saatlerce orada oturuyordu. İşten döndüğümde orada bulurdum annemi. Orada huzur buluyordu" diye konuştu.



"ALLAH SEHITLIGI NASIP ETTI"

ABİSİ ile aynı dönemde askere gittiğini, kendisinin Şırnak Şenoba'da, abisinin de Şırnak Gömeç'de görev yaptığını söyleyen Kazım Savunmaz, "Abimin cenazesinden bir hafta sonra gelebildim, cenazeye katılamadım. Ben izindeyken görev yaptığım karakol basıldı, 28 askerimizi şehit verdik. Belki ben de orada şehit olacaktım. Allah abime şehitliği nasip etti. Ben kardeş olarak her zaman gurur duyuyorum. Keşke ben de bu vatan için şehit olsaydım" dedi.



'DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ'

Şehit ailesi olarak tek isteklerinin terörün bir an önce bitmesi olduğunu ifade eden Kazım Savunmaz, "Devletimiz her zaman güçlüdür. Biz terörün biteceğine inanıyoruz. Beni askere alsınlar, ben yine gider çarpışırım. Şehit ailesi olarak bedel ödemeye her zaman hazırız. Bütün şehit aileleri de kendi çocuklarıyla gurur duyuyordur" diye konuştu. Terörle mücadelenin tavizsiz sürdürülmesini isteyen Kazım Savunmaz, "Bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen ama hainlik edenler mutlaka temizlenmeli. Bunlar içimizde bitirilmeli. Biz bu ülkenin ekmeğini, suyunu içiyorsak Allah'a bin kez şükür etmemiz lazım" şeklinde konuştu.



