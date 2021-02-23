Doğal diş fırçası lifli gıdalar

Diş ve dişeti problemlerinden korunmak isteyenler için önemli tavsiyelerde bulunan Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Elifhan Alagöz, "Özellikle beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte, yaygın diş ve dişeti problemleri ortaya çıkar. Bu anlamda gün içinde tükettiğimiz her gıdanın diş ve dişeti sağlığına etkisi vardır" dedi. Alagöz, gün içerisinde dengeli ana öğünler ile şeker veya şekerli ürünlerin (rafine karbonhidratlar), asitli içeceklerin alınmadığı ara öğünlerden oluşan bir beslenmenin diş ve dişeti sağlığının ilk adımı olduğunu söyledi.

KARBONHİDRAT ÇÜRÜTÜYOR

Diş çürüğüne neden olan faktörlerin başında sükroz ve glikoz içerikli karbonhidratların yer aldığını vurgulayan Alagöz, "Normal öğünlerin dışında alınan karbonhidratlar daha çok çürük yapıcı etki gösterirler" diye uyardı.



BİTKİSEL BESLENME ÇÜRÜĞÜ AZALTIYOR

ALAGÖZ, doğal diş fırçaları olarak kabul edilen lifli gıdaların, tüketimleri ardından tükürük akışının uyarılmasına neden olarak dişleri ve diş etlerini koruduğunu söyledi. Artan tükürük salgısının, ağızdaki yiyecek artıklarının temizlenmesine yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda alkali olduğu için plak asidini nötralize ederek dişleri çürüğe karşı koruyacağını ekledi. Rafine edilmemiş bitkisel besinleri yüksek oranda tüketen kişilerde daha az çürük görülüyor.



SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

SÜT ve süt ürünlerinin, dişlerin korunmasında önemli olduğunu hatırlatan Aladağ, "Özellikle peynir en üst sırada yer alır. Faydaları saymakla bitmeyen peynir, tükürük akışını uyararak fizyolojik yıkama özelliği sayesinde ağız hijyeninde etki gösterir" dedi.



SİYAH VE YEŞİL ÇAY

ÜLKEMİZDE sudan sonra en sık tüketilen içecek olan siyah çay ve yeşil çayın florür, polifenoller ve kateşin içerdiğini belirten Alagöz; bunlardan florürün, diş çürüğüne karşı korumada etkinliğinin tartışmasız olduğunu söyledi. Alagöz, bu bileşenleri içermesi nedeniyle günlük diyette siyah ve yeşil çay ilavesinin dişleri çürüğe karşı korumada etkili olacağını ekledi.



KURU ÜZÜM

KURU üzümün de genel insan sağlığına fayda sağlayabilecek polifenoller, flavonoidler, demir, mineraller, potasyum, kalsiyum ve bazı B vitaminleri içerdiğini söyleyen Alagöz, "Kuru üzümlerin diş çürüğü ve dişeti problemlerinden sorumlu bakterilere karşı büyüme inhibe edici aktivitesi vardır. Dolayısı ile kuru üzüm, yaygın olarak tüketilen şekerli atıştırmalık yiyeceklere sağlıklı bir alternatiftir" dedi.