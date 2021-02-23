  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Eskişehir canisi PKK yandaşı çıktı

canisi yandaşı çıktı

Eskişehir canisi PKK yandaşı çıktı

23.2.2021

Eskişehir'de İlkay (42)-Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Şerif Boğa'nın (29) Mardin'de PKK'lı teröristlerin mezarı başında zafer işareti yaparak, poz verdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Mardinli olan Mehmet Şerif Boğa'nın fotoğraflarda, 2013 yılında operasyonla etkisiz hale getirilen 'Akif Doğan' kod adlı Mehmet Şirin Cebe ile 2012 yılında etkisiz hale getirilen 'Aşikar' kod adlı Ali Kılıç isimli PKK'lı teröristlerin daha sonradan yıkılan mezarları arasında poz verdiği görülüyor. Sosyal medya hesaplarında elinde tüfek ve tabanca ile çekilmiş fotoğrafları da olduğu görülen Boğa'nın terör örgütü PKK ile bağlantısı incelemeye alındı.

DELİLLERE RAĞMEN SUÇU KABUL ETMEDİ

Tokkal çifti ile çocukları Ali Doruk'un öldürülmesindeki neden ise henüz açıklığa kavuşmadı. Katil zanlısı Boğa'nın, evinde kanlı çorap, ayakkabı ve olay günü giydiği kıyafetlerin bulunmasına rağmen ifadesinde suçlamayı kabul etmediği, sürekli 'Ben yapmadım, bilmiyorum' dediği öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eskişehir canisi PKK yandaşı çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.