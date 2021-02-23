Eskişehir canisi PKK yandaşı çıktı

Eskişehir'de İlkay (42)-Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Şerif Boğa'nın (29) Mardin'de PKK'lı teröristlerin mezarı başında zafer işareti yaparak, poz verdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Mardinli olan Mehmet Şerif Boğa'nın fotoğraflarda, 2013 yılında operasyonla etkisiz hale getirilen 'Akif Doğan' kod adlı Mehmet Şirin Cebe ile 2012 yılında etkisiz hale getirilen 'Aşikar' kod adlı Ali Kılıç isimli PKK'lı teröristlerin daha sonradan yıkılan mezarları arasında poz verdiği görülüyor. Sosyal medya hesaplarında elinde tüfek ve tabanca ile çekilmiş fotoğrafları da olduğu görülen Boğa'nın terör örgütü PKK ile bağlantısı incelemeye alındı.

DELİLLERE RAĞMEN SUÇU KABUL ETMEDİ

Tokkal çifti ile çocukları Ali Doruk'un öldürülmesindeki neden ise henüz açıklığa kavuşmadı. Katil zanlısı Boğa'nın, evinde kanlı çorap, ayakkabı ve olay günü giydiği kıyafetlerin bulunmasına rağmen ifadesinde suçlamayı kabul etmediği, sürekli 'Ben yapmadım, bilmiyorum' dediği öğrenildi.