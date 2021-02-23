Sadakatsiz dizisine Cemal Hünal katılıyor! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle

Uzun süre dizi ve film projesinde yer almayan Cemal Hünal Sadakatsiz dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında görünen Cemal Hünal, izleyicilerde heyecan uyandırdı. Ünlü oyuncunun Sadakatsiz'de Sinan karakterine hayat vereceği bildirildi.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye'de doğmuştur. Çocukluğu Maçka'da, dedesinin yaptığı ve kendi adını verdiği bir apartmanda geçti, Cemal Hünal Apartmanı'nda. Kerem adında bir erkek kardeşi var. Babası eki sanayicilerden Atilla Hünal'dır. Annesinin adı Vicki Hünal.

İstanbul'da Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Ardından Los Angeles Ucla Extension'da, Santa Monica Collage'da ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Üniversite hayatı boyunca da mutfaklarda çalıştı. Bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik yaptı. En son Los Angeles'da senaryo analistliği yaptı.

2007 yılında "Ulak" filmi ile başladığı sinema kariyerinde, 2008 yılında çekilen "Issız Adam" filmiyle tanındı. 2007, 2009 yılları arasında Antakya'da çekilen "Asi" dizisinde oynadı. Antakya'da atları köpekleri olan bir köy evi var.

Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasına katılan Cemal Hünal, canlandırdığı karakter ile yayımlanan fragman sonrasında medya gündemine bomba gibi düştü. Sevilen oyuncu Asya'nın arkadaşı Sinan karakterine hayat verecek.