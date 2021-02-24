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Haberler Yaşam Her yaştan Bucalı ney kursu ile huzuru buldu

Her yaştan Bucalı kursu ile huzuru buldu

Her yaştan Bucalı ney kursu ile huzuru buldu

24.2.2021

BUCA Belediyesinin Mevlevi düşünceyi yaşatmak için Tıngırtepe Mevlana Tesisleri'nde başlattığı ney kursu, 7'den 70'e Bucalılara nefes oldu. Pandemi tedbirleri kapsamında 52 kursiyerin eğitim gördüğü kursta, kursiyerler stres atıp huzur buldu. Ney kursuna ücretsiz olarak kayıt olan 52 kursiyer, 230 saatlik ders sürecinin ardından temel ney eğitimini tamamlamış olacak.
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