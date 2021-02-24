Her yaştan Bucalı ney kursu ile huzuru buldu

BUCA Belediyesinin Mevlevi düşünceyi yaşatmak için Tıngırtepe Mevlana Tesisleri'nde başlattığı ney kursu, 7'den 70'e Bucalılara nefes oldu. Pandemi tedbirleri kapsamında 52 kursiyerin eğitim gördüğü kursta, kursiyerler stres atıp huzur buldu. Ney kursuna ücretsiz olarak kayıt olan 52 kursiyer, 230 saatlik ders sürecinin ardından temel ney eğitimini tamamlamış olacak.