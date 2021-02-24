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Haberler Yaşam Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle I Kuruluş Osman 47. bölüm canlı izle

yeni bölüm canlı izle I . bölüm canlı izle

yeni bölüm canlı izle! ’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; , Nikola'yı alt edebilmek için nasıl bir taktik kuracak? Nikola, Osman Bey'i tuzağa düşürebilecek mi? Bizans kuvvetleri ve Kayı alpleri arasındaki müthiş savaşın galibi kim olacak? İşte Kuruluş Osman izleme linki...

Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle I Kuruluş Osman 47. bölüm canlı izle

24.02.2021, 20:11

OSMAN BEY BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır. Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır. Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar.

KURULUŞ OSMAN 47. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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