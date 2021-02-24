Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle I Kuruluş Osman 47. bölüm canlı izle

OSMAN BEY BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır. Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır. Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar.

KURULUŞ OSMAN 47. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE