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Haberler Yaşam Uyuşturucuyu yorgana gizlemiş

Uyuşturucuyu yorgana gizlemiş

Uyuşturucuyu yorgana gizlemiş

24.2.2021

GÜMRÜK Muhafaza ekipleri, Denizli Çardak Havalimanı'nda İran uyruklu M.G'yi durdurdu. Yapılan aramalarda yorgan elyafı arasına gizlenmiş 7 metal plaka halindeki 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Islak haldeki 29 kıyafete de uyuşturucu emdirildiği belirlendi. Gözaltına alınan M.G, polis merkezine götürüldü. ■ SEBAHATTİN ALP
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