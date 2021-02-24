GÜMRÜK Muhafaza ekipleri, Denizli Çardak Havalimanı'nda İran uyruklu M.G'yi durdurdu. Yapılan aramalarda yorgan elyafı arasına gizlenmiş 7 metal plaka halindeki 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Islak haldeki 29 kıyafete de uyuşturucu emdirildiği belirlendi. Gözaltına alınan M.G, polis merkezine götürüldü. ■ SEBAHATTİN ALP
Uyuşturucuyu yorgana gizlemiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.