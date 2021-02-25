102 kilo verdi, hayata yeniden gülümsüyor

Bilinçsiz beslenme nedeniyle 202 kilograma ulaşan ve nefes almakta güçlük çekmeye başlayan İzmirli pazarcı Bilal Kurt, tüp mide ameliyatı ve uyguladığı diyetle 16 ayda 102 kilogram vermeyi başardı. Kilolarının, kendisini hayatının sonuna getireceğini anladığını kaydeden Kurt, "200 kilonun üstünde devam etseydim yaşayamazdım. Ameliyatın sebebi çocuklarım oldu. Bir gün çocuğum yere düştü, arkadaşım benden önce kalktı ve oğlumu düştüğü yerden kaldırdı. Ben oturduğum yerden kalkamadım. İşte o zaman dedim ki 'Ne rezil bir halim var.' Şimdi çocuklarla birlikte oynuyoruz, hopluyoruz, zıplıyoruz" dedi. Her gün abur cubura verdiği parayı biriktirip kenara koyduğunu anlatan Bilal Kurt, psikolojik olarak da iyi hissettiğini, "yaşama sevincini" yeniden bulduğunu anlattı.