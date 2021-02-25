AÖL girişi neden yapılamıyor? The service is unavailable hatası

AÖL sistemine neden giremiyorum? AÖL sınav sayfası hata çözümü nedir? soruları yoğun olarak araştırılıyor. AÖL sınav sayfasına ulaşmak isteyen öğrenciler 'The service is unavailable' uyarısı ile karşılaşıyor. Peki AÖL sayfasına nasıl giriş yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AÖL GİRİŞİ NEDEN YAPILAMIYOR?

The service is unavailable, Türkçe manasıyla "Hizmet kullanılamıyor" anlamına gelmektedir. Özellikle sınav ve kayıt haftalarında meydana gelen bu durum genelde geçicidir.

Ancak güncellemeler veyahut başka bir sebeple AÖL Giriş Yapamıyorum diyorsanız, o zaman işlemlerinizi kayıt yaptırdığınız Halk Eğitim Müdürlüklerinden devam ettirebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sistemdeki hata hakkında detaylı bilgi elde etmek için AÖL İrtibat Bürosunu arayabilirsiniz.

AÖL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL ONLİNE SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

AÖL 1.dönem sınav kılavuzunda sınavların nasıl yapılacağı şöyle açıklandı;

1. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

2. Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

3. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

4. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

5. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir



6. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.

7. Online sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.