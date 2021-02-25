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MHRS randevu alma! Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Ülkemizde koronavirüs aşılama süreci büyük bir hızla devam ediyor. Aşı olmak isteyen vatandaşlar randevu sistemi ile hastanelerde ve sağlık merkezlerinde aşı olabiliyor. Peki koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar...

MHRS randevu alma! Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

25.02.2021, 12:26

Koronavirüs aşısı için randevu almak isteyen vatandaşların araştırması sürüyor. Ülkemizde 65 yaşındaki vatandaşlara sıra gelirken öğretmenlerin aşılaması da başladı. Aşı olmak için 182 ve MHRS sistemi üzerinden aşı randevusu alınabiliyor. Peki koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS aşı randevu alma ekranı...

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

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