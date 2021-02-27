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Haberler Yaşam Kemeraltı’nın Dertli Baba’sı hayatını kaybetti

’nın ’sı hayatını kaybetti

Kemeraltı’nın Dertli Baba’sı hayatını kaybetti

27.2.2021

İZMİR'İN tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda uzun yıllar kaset satarak kazancını sağlayan 'Dertli Baba' lakaplı Naci Akın Satar evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Satar'dan haber alamayan komşuları kontrol için eve gittiklerinde talihsiz adamın cansız bedeni ile karşılaştı.

Sokakta bir kadına tecavüz eden adamı bıçaklayıp öldürdüğü için 12 senesini cezaevinde geçiren Satar, aftan yararlanarak serbest bırakılmıştı.

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