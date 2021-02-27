Lagos balığı özellikleri nelerdir? Lagos fiyatı ne kadar?

Başkan Erdoğan bugün Çengelköy'de daha önce de aldığı lagos balığından yeniden aldı. Peki lagos balığı nedir? Lagos balığı özellikleri ve fiyatı ne kadar? İşte lagos balığı ile ilgili merak edilenler...

LAGOS BALIĞI NEDİR?

Yaygın olarak kullanılan diğer adı "lahos" olan lagos, deniz balıkları arasında akla ilk gelenlerdendir. Özellikle Akdeniz bölgesinde yaygın olan lagos balığı, Ege' de de kendisini gösterir. Fazla derinlerde yaşamayan bu balık türü kayalık, taşlık ya da çakıllı alanları kendisine yaşam alanı olarak seçer.

Yırtıcı ve etçil bir balık türü olarak bilinen lagos, büyük küçük ayırt etmeksizin tüm kabuklularla, omurgasızlarla ve küçük balıklarla beslenir. Ekonomik değeri bölgesel olan bu balık, Akdeniz bölgesinin oldukça lezzetli beyaz etine ve büyük bir şöhrete sahiptir.

Lagos balıkları, çeşitli renklere sahip olabilmektedir. Ülkemizde ise genel olarak yeşile yakın gri renkte görülürler. Art arda sıralanan benekli az veya çok belirgin olan dikme siyah bantlara, sıralı noktalara sahiptirler. Baş kısımlarında da iki veya üç tane oblik çizgi bulunur. Lagos diğer adıyla lahos balıkları taşlık, kayalık alanların yanı sırakum ve çamurlu diplerde de yaşarlar. Ortalama 20-200 mt. deniz derinliğinde yaşayan bu tür, ülkemizdeki sularda kayalık sahil bölgelerinde 8-12 mt. derinliklerde görülebilmektedir.

Lahosların yaşadıkları ortamlara fazlasıyla sadık oldukları bilinir. Bu türler genel olarak yaşadıkları bölgelerden ayrılmazlar. Ayrıca bu balıkların karnivor olarak adlandırılan ve fırsatçı bir beslenme özelliği bulunur. Lagoslar, su sıcaklığının 15-30 derece olduğu sub-tropikal bölgelerde yoğun olarak yer alırlar. Aynı zamanda geniş tuzluk aralıklarında da yaşayabilirler.

LAGOS BALIĞI FİYATI NE KADAR?

Kilo ve boyuna göre değişmekle birlikte Lagos balığının 1 adeti 120 TL civarındadır.

Lagos balığı fiyatı 2021 yılı itibarıyla kilogramı en düşük 60 TL en yüksek 70 TL aralığındadır.