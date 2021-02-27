Şoför dinlenme yerinde ölü bulundu

İZMİR'DEN Batman'a yolcu taşıyan otobüsün ikinci şoförü Enver Taş (55) uyumak için girdiği bagaj kısmındaki dinlenme yerinde ölü bulundu.
İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin incelemesinin ardından Taş'ın cansız bedeni otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Taş'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.
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