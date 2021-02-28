‘Bağışıklığın gücünü ölçen bir test yok’

PANDEMİ, güçlü bağışıklık sistemine sahip olmanın önemini bir kez daha ortaya koyarken, Uzm. Dr. Necdet Yetim, immun sistemimizin güçlü olup olmadığını belirleyecek özel bir test bulunmadığını söyledi.

Yetim, "Bu konuda en önemli kriter, enfeksiyonlara yatkınlık derecesi. Sık sık enfeksiyona yakalanıyorsanız bu bağışıklığınızın zayıf olduğunu gösterir" dedi.