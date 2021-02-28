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Haberler Yaşam ‘Bağışıklığın gücünü ölçen bir test yok’

‘Bağışıklığın gücünü ölçen bir test yok’

‘Bağışıklığın gücünü ölçen bir test yok’

28.2.2021

PANDEMİ, güçlü bağışıklık sistemine sahip olmanın önemini bir kez daha ortaya koyarken, Uzm. Dr. Necdet Yetim, immun sistemimizin güçlü olup olmadığını belirleyecek özel bir test bulunmadığını söyledi.

Yetim, "Bu konuda en önemli kriter, enfeksiyonlara yatkınlık derecesi. Sık sık enfeksiyona yakalanıyorsanız bu bağışıklığınızın zayıf olduğunu gösterir" dedi.

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