Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 9
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 13
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı 2
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16
İzmir'de hava nasıl olacak? 28 Şubat Pazar hava durumu.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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