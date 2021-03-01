Bu vatan onlar sayesinde ayakta

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik 2018 yılında Afrin'de yaptığı Zeytindalı Harekatı'nda, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı, saklandıkları arazi ve tünellerden önlerine çıkan teröristlerle mermileri bitene kadar çatıştı. Vatan toprağı için ölümü göz alarak çarpışan 28 yaşındaki Palancı, 1 Mart 2018'de şehit düştü.



KAHRAMANCA ÇARPIŞTI

Oğlunun mezarını her hafta ziyaret ederek terörün bitmesi için dua ettiğini söyleyen acılı baba emekli polis İhsan Palancı, "Oğlum Afrin'de ülkemizi tehdit eden teröristlere karşı kahramanca çarpıştı. Şehit oğlumuzla gurur duyuyorum. Bu şehitlikte bulunan tüm şehitlerimiz vatanı için kahramanca canlarını seve seve verdiler. Eğer bu vatan ayaktaysa şehitlerimizin sayesinde ayakta. Bizler, şehitlerimizi asla unutmayacağız" dedi.





BÖLGEYE TAKVİYE GELEMEDİ

Oğlunun gösterdiği kahramanlıkla gurur duyduğunu söyleyen şehit babası Palancı, "Önlerine çıkan teröristlerle çatışmaya girmişler. İlk etapta 50 tane teröristi öldürmüşler. O gün hava sisli ve yağışlı olduğu için takviye gelmemiş. 12 saat boyunca hiç durmadan çatışma sürmüş. Mermileri bitene kadar çatışmışlar. 9 askerimiz şehit düşmüş. 13 askerimiz de yaralanmış" şeklinde konuştu.





"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Oğlunun Afrin'e gitmeden önce kendileriyle helalleştiğini ve "Vatan için bu yola baş koyduk" dediğini anlatan acılı baba İhsan Palancı, "Şehitlikte yatanlar bu milletin evladı. Hepimiz gerekirse buradaki şehitlerimiz gibi canımızı feda edeceğiz. Sözün bittiği yerdeyiz. Oğlum en yüksek mertebeye erişti, daha bundan ötesi var mı? Orada kahramanca çatıştılar. Çanakkale'yi aratmadılar. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

RACU'YA 9 BAYRAK DİKİLDİ

Afrin'de Racu bölgesindeki Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı ile birlikte 9 kahraman Mehmetçiğin şehit düştüğü 1083'üncü tepeye 9 Türk bayrağı dikilmişti. İş makineleri ile düzenleme yapıldıktan sonra "Şehitler Tepesi" adı verildi. Yan yana toplamda 9 bayrak direğinin dikildiği tepede, şehitlerimiz Astsubay Uğur Palancı, Astsubay Taha Koç, Uzman Çavuş Arif Demirel, Uzmun Çavuş Burhan Açıkkol, Uzman Çavuş Mehmet Dinek, Uzman Çavuş Recep Çetin, Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe ve Uzman Çavuş Fuat Demir'in anısına bayrağımız dalgalanıyor.

Tolga TEKİN