İki ayda katledilen kadın sayısı 38

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre 2020 yılında 408 kadın öldürüldü. Erkek şiddetinin kurbanı olan kadınlar, eşi, sevgilisi, boşandığı eşi, oğlu veya babası tarafından öldürüldü. 2021 yılında iki ayda cinayete kurban kadın sayısı ise 38. Kadın cinayetlerinin en çok işlendiği kentlerin başında Hatay, İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Ankara geliyor. Türkiye, her kadın cinayeti sonrası kadın cinayetlerini tartışmaya başlıyor ancak kadınlar öldürülmeye devam ediyor. Kadın cinayetlerini Durduracağız Platformu yöneticileri, "Artık tek isteğimiz platformumuzda her yıl 400'leri bulan sayının 0 olarak kayıtlara geçmesi" dedi.





İŞTE ERKEK SIDDETININ KURBANI O ISIMLER

TÜRKİYE'DE 2021 yılında öldürülen 38 kadının isimleri şöyle: Hatice Soysal, Süryan B, Feride Y, Merve Abasiyun, Selma Taşkömür, Kristina Noystka, Vildan İ, Sevda Kösecik, Aslıhan Dal, ismi bilinmiyor, Sevgi Tekin, Ferdane Kurt, ismi bilinmiyor, Nergis Beyaz, Gonca Pekşen, Şükran Biroğlu, Zerda Cunka, Dilan K, Aleyna Yurtkölesi, Neriman Kıvrak, Canan Acer, Türkiye El Mohammed, Ayşe Özgecan Usta, Şule Yıldırım, İkram Kaplan, Cahide Türkoğlu, Melek Gürler, Zeynep Çubuk İkinci, Mihrican E, Gülistan Şaylemez, Gamze Kaçar Bozkurt, Emel Tokkal, Meral Şen, Hanife Yenisu, Ayşe Nazlı Kınacı, Pınar Can, Gülsüm Berk ve Güler Kaya.









FATİH ŞENDİL