Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman? MEB'den açıklama

Lise sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal edildi mi? soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze sınavlar için 1 Mart tarihini işaret etmişti. Peki sınavlar ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

LİSE YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde yüz yüze sınavlara ilişkin, '8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklamada; "Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir." denildi.