‘Menemen için köstek olmayın destek olun’

Bugün Belediye Meclis salonunda yapılacak toplantıda, Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a 65 milyon liralık kredi çekmek için yetki verilmesi talebi de görüşülecek.

22 MİLYON ÇALIŞANA GİDECEK

ESNAF ve personele olan borcun ödenmesi için kredi çekilmesinin can suyu olacağını belirten Pehlivan, "65 milyon lira kredi olanağı doğdu. Komisyon kurarak esnaf alacakları, çalışanların ikramiye alacakları ve diğer alacakların dengeli şekilde dağıtılması konusunda talebimiz var. Bu borçlanmanın 22 milyon lirası ile çalışanların tüm alacakları ödenecek. Ayrıca çok acil olan esnaf borçlarının bir kısmı ödenecek. Borçlanma yetkisi Menemen halkı ve Menemenliler için. CHP'liler önümüzü kesmek ve köstek olmak yerine destek olmalı. Çünkü bu borçlar onların bıraktığı borçlar" dedi.



'O PARA İŞÇİ VE ESNAFA CAN SUYU OLACAK'

Başkan Pehlivan, "Sadece esnafa 170 milyona yakın borç var. Personel ve işçiye 22 milyon lira acil ödeme yapmamız gerek. İşçi emeğini vermiş, ter dökmüş karşılığını alamamış. Bu borçlanma yetkisi ile önce personel ve esnafa olan borcun bir bölümü ödenecek. Ramazan ayı öncesinde işçiye ve esnafa can suyu ve pandemiden dolayı moral olacak" ifadelerini kullandı.