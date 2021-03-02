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İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! 2 Mart Salı ...

İzmir'de bugün yağış var mı? 'de hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre, 'nın güney ve doğusu, , Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Karaman, Konya'nın güney ve batısı, Samsun, Adana, Mersin, Ağrı, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 2 Mart Salı ...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! 2 Mart Salı hava durumu...

02.03.2021, 09:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimlerde 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak; güney ve doğu Marmara'nın yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman ve Konya'nın güney ve batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı kar yağışlı 8
İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8
İzmir: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu 12
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı 20
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı 17
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9
Erzurum: Parçalı bulutlu 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13

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