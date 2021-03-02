Müge Anlı Atv canlı izle!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 2 Mart Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Annesi Cuma günü yayına gelmişti. Kaybolduktan dört gün sonra 16 yaşındaki liseli kız Cumartesi günü Bartın'da bulundu. Bulunan genç kız yurda yerleştirildi. Kafkas Üniversitesi'nden Müge Anlı'ya ''Ekran Güvenilir Ekran Yüzü'' plaketi. Eve giren hırsız ''Aras'' köpeği de çaldı. Aras köpekle ilgili sıcak gelişme. Altı gün sonra can dostuna kavuştu. Köpeği satın alan kişiler dün akşam iade etti. Hırsızların çaldığı Aras yuvasına döndü... Ebru Göktaş ve köpeği Aras canlı yayında... 19 Ekim'de Antalya'daki iş hanında kayboldu. 4 aydır kayıp olan Mervenur Polat'a ne oldu? İddiaların odağındaki Cüneyt Akyol'un arkadaşı konuştu. İş hanında o gün neler yaşandı? Gökhan Hamurcu gördüklerini gizliyor mu? 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın şüpheli kaybı… Mervenur Polat öldürüldü mü? Olay günü Mervenur'u gören Gökhan Hamurcu canlı yayında…