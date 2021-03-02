Merakla beklenen ALES sınavının sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Son dakika: ALES/2 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç sorgulama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.