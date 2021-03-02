Haberler Yaşam Son dakika: ALES/2 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç sorgulama

Son dakika: ALES/2 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç sorgulama

Son dakika haberi...Binlerce kişi tarafından merak edilen ve 21 Şubat tarihinde yapılan ALES/2 sınavının sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte ÖSYM 2021 ALES sonuçları sorgulama ekranı...

02.03.2021, 16:44