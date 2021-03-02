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Haberler Yaşam Son dakika: ALES/2 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç sorgulama

Son dakika: ALES/2 sınav sonuçları açıklandı! sorgulama

Son dakika haberi...Binlerce kişi tarafından merak edilen ve 21 Şubat tarihinde yapılan ALES/2 sınavının sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte sorgulama ekranı...

Son dakika: ALES/2 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç sorgulama

02.03.2021, 16:44

Merakla beklenen ALES sınavının sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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