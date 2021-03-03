Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde 4 yıl önce yürütülen operasyonlar sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düştü Uzman Onbaşı Alper Seven... Seven'in Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan ailesi, "Şehit haberlerini duyunca 'O acıyı çeken bilir, 'Allah sabır versin' diyoruz. Kolay bir şey değil" dedi.

ROKET İSABET ETTİ

Sabaha karşı operasyona çıkan Alper Seven'in timi Tendürek Dağı'nda bir grup teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada ağır makineli tüfeği kullanan arkadaşı teröristlerin açtığı ateş sonucu vuruldu. Bunu gören Alper Seven hiç tereddüt etmeden bulunduğu kayanın arkasından fırlayarak arkadaşının mevziisine koştu. Fakat silah arkadaşı şehit düştü. Seven, teröristlerin ateş altına alınması gerektiğini biliyordu. Ağır makineli tüfeği alarak teröristlerin kafalarını dahi çıkarmalarına izin vermedi. Açtığı ateş sonucu 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Makineli tüfeğe yeni bir mermi şeridini yerleştirdiği esnada, bulunduğu yere roket isabet etti ve kahraman asker şehit düştü.

17 GÜNLÜK EVLİYDİ

17 Ağustos Gölcük depreminde annesini kaybeden Alper Seven'in babası İlhami Seven, "Hep 'Ben asker olmak istiyorum' diyordu. 2012'de astsubaylık sınavlarını kazandı. Fakat o dönemde FETÖ baskısı vardı. Oğlum da bunları kabul etmediği için astsubaylığa gitmedi, uzman çavuş olacağını söyledi. Uzmanlığı kazandı, 8 aylık eğitim gördü. Ağrı Tendürek'e tayini çıktı. Düğününü yaptık. Jandarma özel harekâtta göreve başladı. Şehit olduğunda 17 günlük evliydi" dedi.

KANDİL GECESİ ARADI

Baba Seven, oğlunun şehit olmadan bir gün önce Berat Kandili'nde kendisini aradığını belirterek, "Operasyona gidiyorum anneme söyleme' dedi. Telefonu kapattık. Ertesi gün öğlen askeri araçlar eve geldi. O an anladım şehit olduğunu. Çocuğum şehit olduktan sonra dört aile çocuklarına şehidimizin adını verdiler. Allah bize şehitlik mertebesini nasip etti" dedi.

KÜLLİYEDE KABUL ETTİ

Alper Seven şehit olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini külliyede kabul ettiğini anlatan baba Seven, "Bizim bizden başka dostumuz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımıza teşekkür ederim, bizlere sahip çıktılar" dedi. Alper Seven'in üvey annesi Yasemin Seven de, "Ben geldiğimde Alper küçüktü. Anne kelimesini hiç ağzından düşürmezdi. Birgün, 'Anne ben asker olacağım ve şehit olacağım' dedi. Ben de, 'Sen nasıl konuşuyorsun. Allah sizin acınızı bana göstermesin' dedim, kızdım. Göreve giderdi, bana söylemezdi. Babasını arar ona söylermiş, annem göreve çıktığımı duymasın, ben gelene kadar yatmaz üzülür dermiş" dedi.

"KOLI GÖNDERECEKTİM ASKERLER BİZİM EVE GELDİ"

ANNE Seven, "Şehit olmadan önce yiyecek koli hazırladım, aradım, 'Oğlum sana koli hazırladım gönderiyorum' dedim, o da, 'Anne şimdi gönderme pazartesi gönder, o zaman alayım' dedi. Tabi o sırada operasyondaymış, benim haberim yok. Pazartesi oldu, sabah kolisini göndereyim diyordum eşime, o sırada askerler geldi. Eşimin dediği tek kelimeyi hatırlıyorum 'Alper şehit oldu' dedi.

"ÜVEY AĞABEYi OLDUĞUNU ŞEHİT HABERİ GELDİĞİNDE ÖĞRENDİ"

ANNE Seven şöyle konuştu: "Kızım Sıla Seven, Alper'in benim üvey oğlum olduğunu şehit olduğunda öğrendi. Kızım telefonu eline almış, 'Anne sana bir şey söyleyeceğim, ama üzülme' dedi. 'Neden üzüleyim kızım beni daha ne üzer' dedim. 'Anne haberlerde ikinci annesi yazıyorlar' dedi. Ben de, 'Desinler, bana ikinci annesi desinler önemli değil' dedim ve kızımın o zaman dünyası yıkıldı. Ben söylemesem kimse bilmezdi, bir çocuğu büyüten hep annedir. Annesi bana öyle bir evlat teslim edip gitmiş ama ben ona sahip çıkmadım."

"BİR ALPER ŞEHİT OLUR, BİN ALPER DOĞAR"

ŞEHİT Alper Seven'in ismini oğluna veren Zekeriya Şahin de, "Eşim hamiyleydi, doğuma az bir süre kalmıştı. Biz çocuğumuza farklı bir isim koyacaktık, eşim şehidimizin annesi ile daha önceden de görüşüyorlardı. Alper'in şehit haberinden çok etkilendik. Biz de eşimle teröristlere ve vatan hainlerine bir ders vermek istedik. Bir Alper şehit olur, bin Alper doğar

MURAT YALÇIN