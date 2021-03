Haberler Yaşam ‘Allah bize şehitlik mertebesini nasip etti’

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Alper Seven'in babası İlhami Seven, ‘Operasyona gidiyorum, anneme söyleme’ dedi. Telefonu kapattık. Ertesi gün askeri araçlar geldi. O an anladım şehit olduğunu." dedi.

3.3.2021