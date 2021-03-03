  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam İstilacı aslan balığı sofralardaki yerini aldı

İstilacı sofralardaki yerini aldı

İstilacı aslan balığı sofralardaki yerini aldı

3.3.2021

AKDENİZ Koruma Derneği'nin (AKD) istilacı balıkları ekonomiye kazandırmak için yürüttüğü proje kapsamında aslan balığı, bazı restoranların menüsünde yer bulmaya başladı.

DERNEĞİN "Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı" kapsamında Ege Üniversitesi desteğiyle yürüttüğü "Lezzetli İstilacılar Projesi"ne ilişkin bilgi veren Proje Koordinatörü Esra Kartal, istilacı türlerin izlenmesi için Ege Üniversitesi ve su ürünleri kooperatifleriyle çalıştıklarını dile getirerek, "Bu türlerin sofralara dahil olması için gönüllü şeflerle birlikte hareket ediyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstilacı aslan balığı sofralardaki yerini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.