İstilacı aslan balığı sofralardaki yerini aldı

AKDENİZ Koruma Derneği'nin (AKD) istilacı balıkları ekonomiye kazandırmak için yürüttüğü proje kapsamında aslan balığı, bazı restoranların menüsünde yer bulmaya başladı.

DERNEĞİN "Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı" kapsamında Ege Üniversitesi desteğiyle yürüttüğü "Lezzetli İstilacılar Projesi"ne ilişkin bilgi veren Proje Koordinatörü Esra Kartal, istilacı türlerin izlenmesi için Ege Üniversitesi ve su ürünleri kooperatifleriyle çalıştıklarını dile getirerek, "Bu türlerin sofralara dahil olması için gönüllü şeflerle birlikte hareket ediyoruz" dedi.